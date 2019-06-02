Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что поваленный 2 июня националистами бюст маршалу Георгию Жукову, будет восстановлен в ближайшее время.

"Ничего, восстановим. В ближайшее время", - написал мэр.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, ранее сегодня представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Жукову в Харькове. Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукову рухнул на землю. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. В тоже время бюст Жукова не подпадает под закон о декоммунизации, так как закон не распространяется на памятники героям Второй Мировой войны.

Также мы писали, что на митинге в Харькове произошли потасовки.