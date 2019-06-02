Россия отрицает наличие спора с Украиной по конвенциям о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает РБК.

На слушаниях, которые продолжатся в Гаагском суде на следующей неделе, российская сторона собирается заявить, что спора между Киевом и Москвой по данной конвенции нет. "Мы намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - сообщили в МИД России.

Также в ведомстве отметили, что противоречия между странами "не имеют отношения ни к одной из конвенций". "Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в сообщении.

В иске Украины говорится, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. И что российские власти "поставляют тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам.

Два года назад суд вынес предварительное решение по этому делу. В Гааге удовлетворили требование Укрианы ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.Также российские власти суд обязал соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму.

Как сообщала "Страна", Совбез ООН единодушно согласился бороться с финансированием терроризма.