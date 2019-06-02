Пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток в Днепре ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"Пожар локализован в 9:17 и ликвидирован в 14:21", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, 2 июня в 06:45 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Строителей города Днепр.

Прибыв на место происшествия оказалось, что пожар возник на верхнем этаже 3-х этажного здания на площади около 500 кв. м. Огнем было повреждено рулоны с бумагой.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве на заводе "Кузня на Рыбальском" вспыхнул пожар.

Еще мы писали, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в первые дни лета.