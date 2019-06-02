Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины представили доклад об угрозах энергобезопасности Европы со стороны "Северного потока-2". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст доклада.

В документе утверждается, что Россия оказывает "политическое влияние" на другие страны с помощью своих энергетических ресурсов. Авторы доклада опасаются, что Россия после завершения строительства газопровода будет поставлять газ в Европу только по северному маршруту и оставит Украину без доходов от транзита газа.

Также они выразили опасение, что реализация проекта "Северного потока-2" может способствовать распространению коррупции.

"Предстоит проделать немало работы, поскольку не все вовлеченные игроки на внутреннем энергорынке ЕС в полной мере осознают опасность чрезмерной зависимости от российских энергоносителей", - заявили эксперты.

Кроме того, доклад предупреждает о том, что всего один теракт или крупная авария могут уничтожить обе нитки газопровода.

Ранее сообщалось, что в США предлагают ввести пять видов санкций против "Северного потока-2".