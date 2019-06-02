Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" опровергла информацию о том, что политсила по юридическим причинам не может принять участие в грядущих выборах в парламент. Об этом сообщает Телеграм-канал главы государства.

Также опровергается информация о том, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая: внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии.

Отмечается, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства.

"Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесении изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями", - отмечено в сообщении.

Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки.

Фото: Скриншот

Напомним, что Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа".

Также в партии "Слуга народа" заявили, что в нее хотят вступить уже 20 тысяч человек.