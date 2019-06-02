Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился мнением о финале Лиги чемпионов, где Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0.

"Тройка полузащитников Ливерпуля выстраивалась прямой линией перед четверкой защитников. Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, а потом и Милнер не приближались к атакующей тройке, не забегали в штрафную - ничего. Ливерпуль держал блок из 7 игроков, действовал очень прагматично, очень крепко", - рассказал Моуриньо.

По его словам, если бы это не был финал Лиги чемпионов, а просто игра АПЛ или финал Кубка Лиги, мы бы все говорили, что это "плохой матч".

"Финал Лиги чемпионов имеет эмоциональную составляющую, которая делает его особенным. Качество игры было не очень невысоким. Тоттенхэм наверняка очень расстроен. Не только потому, что они проиграли, но и потому, что они чувствуют, что были способны на большее. В главных играх ты должен быть в идеальной форме", - сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

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