На официальном сайте форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара появилось заявление в связи с обвинениями футболиста в изнасиловании.

Несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из города Сан-Паулу, который заявил, что представляет интересы предполагаемой жертвы.

"Хоть Неймар и был удивлен новостями, некоторые факты по этой ситуации уже были известны спортсмену и его представителям", - говорится в заявлении адвокатов футболиста.

В связи с этим юристы Неймара предприняли все необходимые шаги.

"Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут своевременно представлены в полицию", - сказано в заявлении на сайте Неймара.

Отец Неймара тоже в курсе этой истории и уже выступил с заявлением, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее "Страна" сообщала, что женщина, чье имя не называется, подала заявление в полицию в бразильском городе Санту-Амару. Пострадавшая утверждает, что преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в Instagram.

17 мая она вернулась в Бразилию, но долгое время не решалась обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании.