В сети опубликовали новое видео, на котором показано столкновения двух теплоходов в Будапеште, в результате которого погибли семь человек и еще 21 считаеются пропавшим без вести.

Ролик сделан с одного из кораблей, стоявшего на причале у правого берега. На опубликованных кадрах видно, как большой круизный теплоход Viking Sigyn и прогулочный теплоход "Русалка" прибывают под мост Маргит с юга.

Потом Viking Sigyn, вероятно, догнал "Русалку" и толкнул ее перед собой. На записи не видно момент, когда малый теплоход переворачивается.

Но вскоре после столкновения Viking Sigyn останавливается и сдает назад. Также видно, как на его палубе бегают люди и бросают в воду спасательные круги. В воде можно разглядеть людей. После этого теплоход вновь начинает движение и за ним проходит еще один подобный теплоход - Viking Ingvi.

Напомним, что в столице Венгрии прогулочный катер ушел на дно Дуная, 7 человек погибли, 19 пропали без вести.

Отметим, что капитан корабля, который столкнулся с затонувшим в Будапеште теплоходом, оказался украинцем. Сам теплоход выпустили в Херсоне еще в 1949-м

Также после трагедии в Будапеште суд на месяц арестовал капитана-украинца.