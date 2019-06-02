В воскресенье, 2 июня, в России произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что пятнадцать человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области.

"Авария произошла на трассе М-4 "Дон" около 13:40 (время по Киеву - Прим.Ред.). В аварии с участием пассажирского автобуса "Новочеркасск-Ростов" и грузового автомобиля пострадали 15 человек, из них трое детей", - сказано в сообщении.

При этом официального подтверждения аварии пока еще нет.

Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем в ДТП разбилась бригада рабочих Укрэнерго, погибли 4 человека.

Также в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки.