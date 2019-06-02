США готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом заявил Государственный секретарь Майк Помпео, передает Reuters.

При этом он отметил, что Иран для этого должен вести себя "как нормальная страна".

Помпео посоветовал Ирану помнить о том, что весь мир следит за их деятельностью в сфере ядерных испытаний.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил о готовности переговоров с Ираном.

Также Иран предложил арабским странам подписать пакт о ненападении.

Напомним, что Иран пригрозил США топить корабли "сверхсекретным" оружием.

Кроме того, Трамп не позволит Ирану создать атомную бомбу и заговорил о вторжении.