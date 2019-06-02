Российский журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на включение его на сайт "Миротворец". Об этом он сообщил на своем сайте.

Он отметил, что сейчас находится не в России, и узнал, что стал "врагом Украины" от информационных агентств.

"18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал", финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список. Комментариев у меня нет. Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд в Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все", - написал он.

Напомним, что Галустяна внесли на "Миротворец".

Также жену Зеленского удалили с сайта "Миротворец".