Сэм Джима, ранее курировавший в правительстве Великобритании вопросы высшего образования, присоединился к гонке за право возглавить Консервативную партию и занять пост премьера.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Джима заявил, что он является единственным представителем консерваторов, который считает, что следует провести второй референдум по вопросу Brexit.

Экс-министр уверен, что на референдум должны быть вынесены три варианта ответа: выход Великобритании из Евросоюза без сделки, Brexit по предложенному Терезой Мэй сценарию и отказ от выхода из ЕС.

Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид. И это не считая еще восьмерки кандидатов рангом помельче. СМИ Великобритании называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В связи с этим в Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.