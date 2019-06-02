Девушка, которая вчера, 1 июня, выбежала полуобнаженной на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом, оказалась американской моделью по имени Кинси Волански.

После ее скандальной выходки на футбольном матче, количество ее подписчиков в Instagram за сутки увеличилось с 300 тысяч до 2,3 млн. И число подписчиков продолжает расти.

Кинси Волански призналась, что выбежала на поле в рамках рекламной акции блогера и пранкера Виталия Здоровецкого. Сам Здоровецкий еще в 2014 году прославился благодаря тому, что выбежал на поле во время финала чемпионата мира в Бразилии.

Фото: Instagram.com

Напомним, что в первом тайме финала ЛЧ на поле выбежала полуобнаженная блондинка.

Также появилось видео как Ливерпуль в раздевалке праздновал победу в Лиге чемпионов.