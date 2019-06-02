В Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Жукову. Видео и фото с места события размещены на странице портала Харьков NOW в Facebook.

На кадрах видно, что у бюста Жукову находится несколько десятков националистов из Национального корпуса и правоохранители. Причем полиция нисколько не мешала радикалам крушить монумент.

Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукову рухнул на землю.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Харькове произошли потасовки на митинге по поводу возвращения проспекту имени Жукова.

Также мы писали, что директор института нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.