Националисты снесли бюст Жукову в Харькове. Видео
В Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Жукову. Видео и фото с места события размещены на странице портала Харьков NOW в Facebook.
На кадрах видно, что у бюста Жукову находится несколько десятков националистов из Национального корпуса и правоохранители. Причем полиция нисколько не мешала радикалам крушить монумент.
Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукову рухнул на землю.
Ранее сообщалось, что 20 мая в Харькове произошли потасовки на митинге по поводу возвращения проспекту имени Жукова.
Также мы писали, что директор института нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.
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