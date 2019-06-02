В Киеве, 2 июня, проходит шестой цветной забег "Kyiv Color Run 2019". Об этом сообщает Укринформ.

Его участники стартовали с Троицкой площади. Перед стартом каждый участник получил специальную белую футболку, стартовый номер и пакет индийской краски холи.

По информации организаторов, в забеге принимают участие 3 тысячи человек, которые преодолеют на выбор 3 или 6 километров дистанции под музыкальное сопровождение под дождем разноцветных красок холи.

После окончания забега участников ждет Color Run Creative awards - церемония награждения в номинациях за лучший костюм и самую большую команду.

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