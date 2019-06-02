Всемирно известная певица Леди Гага едва не упала во время на сцене во время своего концерта. Момент падения попал на видео, которое снимали поклонники и опубликовали в Instagram.

На записи видно, как Леди Гага спускалась на сцену на огромной металлической конструкции. Она зацепилась за какую-то деталь и полетела вниз примерно с высоты в два метра. Но ее поддержали двое танцоров и артистка удержалась на ногах.

Отметим, что при этом Леди Гага не переставала петь и продолжила выступления.

Ранее "Страна" сообщала, что Леди Гага указала на дверь своему бойфренду и менеджеру, отменив помолвку.

Также Леди Гага отменила десять концертов из-за болезни.

Напомним, что Леди Гага и Лобода спели на свадьбе детей российских олигархов в США.