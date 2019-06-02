Леди Гага едва не рухнула на сцену с 2-метровой высоты, но подтанцовка спасла звезду. Видео
Всемирно известная певица Леди Гага едва не упала во время на сцене во время своего концерта. Момент падения попал на видео, которое снимали поклонники и опубликовали в Instagram.
На записи видно, как Леди Гага спускалась на сцену на огромной металлической конструкции. Она зацепилась за какую-то деталь и полетела вниз примерно с высоты в два метра. Но ее поддержали двое танцоров и артистка удержалась на ногах.
Отметим, что при этом Леди Гага не переставала петь и продолжила выступления.
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Ранее "Страна" сообщала, что Леди Гага указала на дверь своему бойфренду и менеджеру, отменив помолвку.
Также Леди Гага отменила десять концертов из-за болезни.
Напомним, что Леди Гага и Лобода спели на свадьбе детей российских олигархов в США.
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