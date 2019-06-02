В субботу, 1 июня, во Львовской области мужчина погиб в результате падения с воздушного шара. Об этом говорится в сообщении полиции области.

Так, 47-летний мужчина погиб 1 июня около 21:00 в результате падения с собственного воздушного шара около села Репехов (Жидачевский район, Львовская область). Мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Ранее сообщалось, что 29 мая во Львове пьяная студентка выпала из окна общежития на 7 этаже, но выжила.

Также мы рассказывали, как на Оболони в Киеве ребенок выпал с балкона квартиры, в которой нашли арсенал оружия.