В Украине на завтра, 3 июня, объявлено штормовое предупреждение: в некоторых областях страны местами ожидаются сильные ливни и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 июня в южных и восточных областях, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" информировала, что в Украину пришла жара до +33, но часть страны снова зальют дожди.

В западном регионе ожидаются сильные осадки. Только во Львовской, Луцкой и Ровенской областях будет сухо. Температура воздуха достигнет отметки +21… +25 градусов днем, ночью градусник покажет +10… +13 градусов. На севере Украины будет солнечная и сухая погода. Дожди пройдут только в Черниговской и Киевской областях. Днем +24… +27 градусов, а ночью температура снизится до +14… +18 градусов.

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