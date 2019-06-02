В сети опубликовано выступление украинского квартета Asturia на финале Лиги чемпионов, который прошел 1 июня в Мадриде. Ролик выложила в Facebook одна из музыканток Мирослава Цыбка.

"Захватывающий и невообразимый момент! Спасибо девочки. Счастлива", - написала она в сети.

Отметим, что в квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

Добавим, что девушки выступали в фан-зоне перед киевским финалом ЛЧ и в прошлом году. Свой первый альбом девушки выпустили два года назад. Он состоит из аранжировок из классики, но с добавлением хитов Depeche Mode, Lady Gaga и Madonna.

Ранее "Страна" сообщала, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, забив Тоттенхэму в начале и конце встречи. Фото.

Также появилось видео как Ливерпуль в раздевалке праздновал победу в Лиге чемпионов.