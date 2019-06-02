В Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в то время гулял малолетний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок", - сообщили в ведомстве.

В связи с тем, что к событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований, его сотрудники будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия.

Как сообщалось, в субботу, 1 июня, под Киевом 5-летний ребенок получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму.

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