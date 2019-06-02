В официалном Yotube-канале Ливерпуля опубликовали фото и видео из раздевалки команды после победного финала Лиги чемпионов. На снимках и кадрах видно, как безумно радовались футболисты в раздевалке мадридского "Ванда Метрополитано".

Спортсмены устроили себе настоящий буйный праздник. Кто-то из игроков заготовил баллончики с красной краской для волос. В итоге Фирмино, Ловрен, Морено, Салах и даже Хендерсон оказались с красной головой.

Победители Лиги чемпионов пили пиво и танцевали с кубком. Также спортсмены обливались шампанским и пели песни.

Утром, 2 июня, некоторые спортсмены фотографировались с кубком за завтраком.

Видео: Liverpool FC

Фото: Скриншот

Напомним, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, забив Тоттенхэму в начале и конце встречи. Фото.

Также Ливерпуль в Лиге чемпионов УЕФА заработал 110 миллионов евро, а Тоттенхэм чуть меньше.