Появилось видео как Ливерпуль в раздевалке праздновал победу в Лиге чемпионов
В официалном Yotube-канале Ливерпуля опубликовали фото и видео из раздевалки команды после победного финала Лиги чемпионов. На снимках и кадрах видно, как безумно радовались футболисты в раздевалке мадридского "Ванда Метрополитано".
Спортсмены устроили себе настоящий буйный праздник. Кто-то из игроков заготовил баллончики с красной краской для волос. В итоге Фирмино, Ловрен, Морено, Салах и даже Хендерсон оказались с красной головой.
Победители Лиги чемпионов пили пиво и танцевали с кубком. Также спортсмены обливались шампанским и пели песни.
Утром, 2 июня, некоторые спортсмены фотографировались с кубком за завтраком.
Видео: Liverpool FC
Фото: Скриншот
Напомним, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, забив Тоттенхэму в начале и конце встречи. Фото.
Также Ливерпуль в Лиге чемпионов УЕФА заработал 110 миллионов евро, а Тоттенхэм чуть меньше.