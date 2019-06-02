Лидер социал-демократов Германии подает в отставку
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге.
Об этом она заявила в воскресенье, 2 июня, передает "Интерфакс".
"Обсуждения внутри парламентской фракции и отзывы внутри партии показали мне, что у меня больше нет необходимой поддержки для выполнения обязанностей", - заявила Андреа Налес.
При этом Налес уточнила, что уйдет с поста лидера партии в понедельник, а с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге - во вторник, 4 июня.
Напомним, Андреа Налес занимает пост председателя фракции СДПГ с выборов в парламент в 2017 году, а также является лидером партии с 2018 года.
В третьем кабинете канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.
Ранее сообщалось, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Зеленский обсудит Минские соглашения.
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