Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге.

Об этом она заявила в воскресенье, 2 июня, передает "Интерфакс".

"Обсуждения внутри парламентской фракции и отзывы внутри партии показали мне, что у меня больше нет необходимой поддержки для выполнения обязанностей", - заявила Андреа Налес.

При этом Налес уточнила, что уйдет с поста лидера партии в понедельник, а с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге - во вторник, 4 июня.

Напомним, Андреа Налес занимает пост председателя фракции СДПГ с выборов в парламент в 2017 году, а также является лидером партии с 2018 года.

В третьем кабинете канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.

Ранее сообщалось, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Зеленский обсудит Минские соглашения.

Также мы писали, что Меркель передумала досрочно складывать полномочия канцлера.