Армия Израиля разместила в своем Twitter видеозапись ответного ракетного удара по сирийской территории. По информации СМИ, трое сирийских военнослужащих были убиты, еще семь ранены.

Военные утверждают, что нанесли удары в ответ на пуски двух ракет в сторону горы Хермон на контролируемой Израилем территории Голанских высот. Израильские истребители и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО SA-2 (советский зенитно-ракетный комплекс С-75).

Средства ПВО Сирии отразили две ракетные атаки.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q