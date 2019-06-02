В воскресенье, 2 июня, в Венеции (Италия) круизный лайнер потерял управление при заходе в порт и врезался в причал и в туристический теплоход. Об этом передает ANSA.

Судно "Opera" компании MSC направлялось к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезалось кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo. В результате ЧП два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования.

Столкновение произошло после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани.

Лайнер "Opera" построили 15 лет назад, он зарегистрирован в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Фото: ansa.it

Напомним, что в столице Венгрии прогулочный катер ушел на дно Дуная, 7 человек погибли, 19 пропали без вести.

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