Украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря, передает пресс-служба ООС.

По легенде плановых учений, украинский противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданой авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

В пресс-центре объяснили, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

Напомним, что 30 мая в Украину вернулись еще 5 моряков с задержанного в Египте танкера.

Также мы писали, что Трамп и Путин на июньской встрече обсудят тему украинских моряков.