Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на условиях Москвы приведет к новому кризису в организации.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью DW.

"Пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то - поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - сказал Арьев.

Он отметил, что в Совете Европы пытаются изменить регламент для того, чтобы пойти навстречу Российской Федерации и не допустить ее выхода.

"Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это - довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага к выполнению требований Совета Европы", - сказал Арьев.

По его словам, среди национальных делегаций более или менее сплоченную, единодушную позицию имеют Украина, Грузия, Швеция, Польша. Они считают, что безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может.

"Позиции других делегаций разделились в зависимости от политических групп, личных убеждений депутатов. На последнем заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже подавляющее большинство выступающих высказывалась критически в отношении этих планов. Но однозначных выводов я делать не могу, так как многие просто промолчали", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что президент Франции не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.