И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что намерена остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после выборов в Верховную Раду она не будет исполнять обязанности министра. Об этом она рассказал в интервью "Новому времени".

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать. И надеюсь, что смогу и дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины - Прим.Ред.) происходила", - отметила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение", - добавила она.

Напомним, что Супрун рассказала, что в детдома с 2020 года не будут принимать деток при живых родителях.

Также Супрун назвала способы ускорить медреформу.