В Днепропетровской области на фестивале Kozak FEST в результате урагана погиб один человек и еще два пострадали. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Погибшим оказался мужчина 1971 г.р. Женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована. Еще один мужчина 1978 г.р. получил перелом ступни.

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, организаторы фестиваля отменили мероприятие.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - заявили организаторы фестиваля в сети.

Напомним, что под Днепром ураган обрушил крышу на рок-фестивале Kozak Fest. Видео.

Также в Днепре вспыхнул пожар на заводе по производству туалетной бумаги.