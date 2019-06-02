Экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева. Об этом передает Liga.

Информация о Дубине всплыла во время судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергеем Тарутой, Виталием Гайдуком и Олегом Мкртчаном в Высоком суде Лондона. Так, бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов.

Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - 2,7 млрд долларов. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн. Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около 1 млрд долларов.

В свою очередь Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания "Новые инжиниринговые технологии". При этом Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Фото: From-UA

Напомним, что суд лишил Гройсмана права назначать и увольнять главу "Нафтогаза".

Также в "Нафтогазе" заявили, что Россия отказалась от проведения трехсторонних газовых переговоров.