В Запорожье полиция обнаружила ребенка, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом в Facebook рассказал замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, а ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г.р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Житомиром пьянчуги-родители убили и сожгли дочь, а во время проверок выдавали за нее сына.

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