Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных сайта "Миротворец". Данные о россиянине появились на портале.

Сообщается, что Познера внесли в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины", чтобы попасть в аннексированный Крым, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма.

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Сайт "Миротворец" начал работать в 2014 году по инициативе экс-советника главы МВД Украины Антона Гращенко. Авторы портала размещают личные данные людей, которых считают "агентами Кремля" и сепаратистами.

Ранее "Страна" сообщала, что жена президента Украины Владимира Зеленского хочет уйти из Facebook после того, как "Миротворец" внес ее в черный список.

Также жену Зеленского внесли на "Миротворец" за пост пятилетней давности.

Напомним, что НСЖУ обвинил сайт Миротворец в угрозах журналистам и публикации фейков.