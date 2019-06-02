Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании не платить Евросоюзу штраф в размере 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов) за выход из ЕС. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Глава Белого дома также отметил, что Британия может выйти из ЕС без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия.

"Если бы я был ими, я бы не платил 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма", - сообщил Трамп.

Кроме того, американский президент считает, что Лондон должен подать в суд на Евросоюз.

"Трамп сказал, что Британии еще не поздно последовать его совету и "подать в суд" на ЕС, чтобы дать Великобритании больше "боеприпасов" на переговорах", - добавил он.

Еще Трамп порекомендовал назначить посредником на переговорах между Лондоном и Брюсселем британского евроскептика Найджела Фараджа.

Напомним, что экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона вызвали в суд из-за Brexit.

Также в Британии на выборах в Европарламент победила партия Brexit.