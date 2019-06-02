В воскресенье, 2 июня, в Украине в результате непогоды без электричества остались 184 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская область - 46 н.п., Киевская - 40 н. п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", - сказано в сообщении.

На данный момент ведутся ремонтные работы, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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