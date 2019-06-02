Антон Геращенко, народный депутат Украины и советник главы МВД Арсена Авакова сегодня утром, 2 июня, улетел из Украины. Его заметили в 06.30 в аэропорту Борисполь. Он вылетел из Киева на Кипр, в Ларнаку, на борту лоукостера skyup.

По прибытии на Кипр Антон Геращенко пошел на пересадку, скорее всего на какую-то стыковку рейсов.



Как рассказали "Стране" другие пассажиры рейса, Антон Геращенко выглядел очень угнетенным, а на шее с правой стороны у него был свежий шрам длиной примерно в 7 сантиметров. Швы на ране были совсем недавними. Очевидцы разглядели даже черные нитки, которыми зашивали рану.

Фото: Страна

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Список партии Смешко формируют Антон Геращенко и Аваков.

Также мы рассказывали, что нардеп Геращенко сообщил, что Зеленский "нарушил тайну голодания".