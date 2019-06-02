За игры в Лиге чемпионов сезона 2018/19 английский футбольный клуб Ливерпуль заработал около 110 млн евро. Об этом пишет издание Mirror.

Клуб получил в районе 19 млн евро только за победу в турнире. Кроме этого, за участие в Лиге чемпионов Ливерпуль заработал 74,35 млн евро. Предполагается, что английская команда также получит около 35 млн евро от продажи телевизионных прав. Тоттенхэм, соперник "мерсисайдцев" в финале Лиги чемпионов заработал примерно на 1 млн евро меньше.

Отметим, что в финале, который прошел 1 июня в Мадриде, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (2) и Дивок Ориги (87).

Ливерпуль в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. До сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов. По этому показателю Ливерпуль уступает только Реалу (13) и Милану (7). Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).

Напомним, что в первом тайме финала ЛЧ на поле выбежала полуобнаженная блондинка. Фото.

Также стало известно, когда Динамо, Заря и Мариуполь начнут борьбу в квалифае Лиги чемпионов и Лиги Европы.