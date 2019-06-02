Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Причиной может стать новый допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмена заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики подозревают в фальсификации документов по этому расследованию.

Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады поступают на фоне подготовки к заседанию совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание планируется 8-9 июня в Монако.

Напомним, что саблистка Харлан выиграла первый отборочный турнир на Олимпиаду-2020.

Также МОК грозит Тайваню отстранением от Олимпиады-2020 года из-за названия страны.