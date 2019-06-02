Мэр Лондона Садик Хан обозвал президента США Дональда Трампа фашистом. Об этом сообщает авторитетная газета The Guardian.

Такое заявление столичный глава сделал накануне государственного визита Трампа в Лондон. По словам Хана, Трамп использует тот же язык для сплочения своих сторонников, что и "фашисты 20-го века".

"Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы", - отметил он.

По словам мэра Лондона, крайне правые набирают популярность во всем мире, и это угрожает демократии Великобритании.

По мнению Хана, также как Трамп в США, Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Великобритании используют тот же самый язык фашистов 20-го века, но с "новыми зловещими методами".

Напомним, что Трамп пригласил Зеленского в Белый дом для серьезного разговора.

Также Трамп прислал приглашение Зеленскому в Вашингтон еще в четверг.