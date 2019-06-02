В воскресенье, 2 июня, в Днепре произошел пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.

"В 06:45 на "101" поступила информация о пожаре в городе Днепр на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. Пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 м2. Горит сырье (рулоны с бумагой)", - сообщили спасатели.

Отмечается, что на месте пожара работало девять единиц техники и 35 человек личного состава во главе с начальником ГУ ГосЧС в области полковником службы гражданской защиты Андреем Кульбачем.

После прибытия на место ЧП в 09:15 пожар был локализирован.

Напомним, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в первые дни лета.

Также в Киеве на заводе "Кузня на Рыбальском" вспыхнул пожар.