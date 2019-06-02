Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан с инспекцией строительства Арки посетил зону отчуждения в Чернобыле. Об этом в Twitter сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что экологи показали весеннее буйство зелени и красок на фото из лесов Чернобыльского заповедника.

Также в зоне отчуждения показали, как весна берет власть над пейзажами вокруг Чернобыльской АЭС. Фото.

Напомним, что фотографу удалось поймать в объектив редкого зверька, обитающего в зоне отчуждения ЧАЭС.