Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль. Фото
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан с инспекцией строительства Арки посетил зону отчуждения в Чернобыле. Об этом в Twitter сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - сказано в сообщении.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала, что экологи показали весеннее буйство зелени и красок на фото из лесов Чернобыльского заповедника.
Также в зоне отчуждения показали, как весна берет власть над пейзажами вокруг Чернобыльской АЭС. Фото.
Напомним, что фотографу удалось поймать в объектив редкого зверька, обитающего в зоне отчуждения ЧАЭС.