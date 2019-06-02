Знаменитого бразильского футболиста, форварда пентакампеонов и французского ПСЖ Неймара обвинили на Родине в изнасиловании. Об этом сообщает издание UOL.

Женщина, чье имя не называется, подала заявление в полицию в бразильском городе Санту-Амару. Пострадавшая утверждает, что преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым они познакомились в Instagram. 17 мая она вернулась в Бразилию, но долгое время не решалась обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании.

В полиции подтвердили факт обращения, но не прокомментировали его. Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений.

Отмечается, если обвинения не подтвердятся, то женщине может грозить встречное обвинение за клевету.

Фото: Зеркало недели

Напомним, что у Неймара отобрали повязку капитана сборной Бразилии.

Также Неймар получил серьезную травму и может не сыграть в Лиге чемпионов против Манчестер Юнайтед.