Израиль заявил, что с территории Сирии были произведены обстрелы, поэтому израильские военные атаковали две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею близ Дамаска. Об этом передает РИА "Новости".

Израильтяне сообщили, что удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне Израиль засек пуски двух ракет в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории страны и будет "решительно действовать" в подобных ситуациях.

Напомним, что в Сирии во время обострения погибли около тысячи человек за месяц.

Также лидер "Исламского государства" впервые за 5 лет появился перед камерой и объявил о поражении в Сирии.