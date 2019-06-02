В Днепропетровской области во время проведения рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, на которой выступали артисты. Об этом в Instagram сообщил певец Pianoбой (Дмитрий Шуров_.

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - отметил Дмитрий Шуров.

По его словам, из-за обрушения крыши могут быть пострадавшие. Артист добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

Этно-рок-фестиваль центральной Украины KOZAK Fest в 2019 году проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки Днепропетровской области. Мероприятие посвящено победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами над польскими войсками в 1648 году.

Фото: instagram.com

Напомним, что В Житомирской области после мощного урагана выпал град размером в яйцо. Видео.

Также в Борисполе с автовышки сорвался и погиб рабочий, ремонтировавший пострадавшую от урагана высотку.