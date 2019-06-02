В ночь на 2 июня, на знаменитой арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке произошла сенсация. В титульном бою за пояса в супертяжелом весе сразу всех ассоциаций WBA, WBO, IBF и IBO американский боксер Энди Руис победил британца Энтони Джошуа (который кстати, перед боем обещал сломать Руису челюсть - Прим. Ред.). Судьи присудили победу американцу техническим нокаутом в cедьмом раунде.

После прекращения боя новый абсолютный чемпион не скрывал своей радости.

"Спасибо Богу за эту победу. Без него это не было бы возможным. Мне сейчас так хорошо! Это то, о чем я мечтал так долго. Я тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мои мечты стали реальностью.

Сегодня меня впервые повалили на канвас. И, знаете, это сделало меня сильнее. Я зарядился. Я отправил его в нокдаун тут же и вернулся в бой", - сказал Руис порталу Boxingscene.

Энди Руис - новый король хеви-вейта, фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing UK

Это первое поражение в профессиональной карьере Энтони Джошуа. У Энди Руиса 33 победы и одно поражение. Поединок с Руисом стал первым для Джошуа на американском ринге.

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