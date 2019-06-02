Двое полицейских, которых подозревают в огнестрельном ранении ребенка в Переяслав-Хмельницком задержаны в порядке статьи 208 УПК. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - отметил он.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, что под Киевом выстрелом в голову ранили 5-летнего ребенка.

Также в ГБР заявили, что в 5-летнего ребенка под Киевом могли стрелять полицейские.