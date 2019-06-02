В Мадриде вчера, 1июня, завершился английский финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019. Самый почетный трофей мирового клубного футбола завоевали парни Юргена Клоппа, обыграв Тоттенхэм со счетом 2:0.

Игра началась для "шпор" кошмарнее не придумаешь. Еще не прошла минута после стартового свистка, а в ворота Льориса уже был назначен пенальти. Передача Мане попала в руку Сиссоко и главный судья Дамир Скомина без колебаний указал на точку.

Удар Салаха с 11-метровой отметки был точен.

Фото: скриншот канала Футбол 1

После такого начала Ливерпуль выбрал жестко рациональную тактику. Команда играла необычайно строго в обороне, сделав ставку на контратаки. Тоттенхэм мог отыграться, но его лидерам катастрофически не везло в завершающей стадии. Могли забивать и Гарри Кейн и Сон Хын Мин, но... Это был не их вечер.

Точка в матче была поставлена на 88 минуте поединка. Дивок Ориги из-за пределов штрафной ювелирно пробил в дальний угол ворот Тоттенхэма после подачи с углового.

Таким образом Ливерпуль в шестой раз стал обладателем трофея Лиги чемпионов (в счет пошли и победы мерсисайдцев в Кубке европейских чемпионов - Прим.Ред.)

Фото: скриншот канала Футбол 1

Ранее "Страна" сообщала, что в первом тайме этого матча на поле выбежала полуобнаженная блондинка. Фото.

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