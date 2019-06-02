В России в результате взрывов на военном заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области число пострадавших увеличилось до 85 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоят 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Нижним Новгородом на заводе боеприпасов взорвался цех с тротилом. У местных жителей вылетали стекла в окнах.

Также в Дзержинске при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.