В США до 4 июня над всеми правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом приспустят государственные флаги. Об этом распорядился президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

В распоряжении главы Америки сказано, что флаги Соединенных Штатов должны быть приспущены над всеми государственными зданиями и территориями, а также над американскими посольствами, военными базами и военно-морскими судами.

Отмечается, что это делается в знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия, который произошел 31 мая.

При этом губернатор Вирджинии Ральф Нортэм также распорядился приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией.

Напомним, что в США 12 человек погибли из-за стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

Также в Вирджинии пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан из-за того, что "работает на Трампа".