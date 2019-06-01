В субботу, 1 июня, в Черновицкой области полицейские спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Установлено, что в 16:56 в полицию поступил сигнал о девушке, которая намерена спрыгнуть с моста в реку Днестр в селе Атаки Хотинского района. На место сразу же выехал наряд полиции.

"Когда полицейские подъезжали к мосту, девушка уже прыгнула в реку. 24-летний старший лейтенант полиции Иван Дудчак разделся, схватил спасательный жилет и круг и бросился на спасение. Доплыв до середины Днестра, полицейский схватил девушку, которую несло течением. Вместе с работниками УГСЧС и УПП оперативник вытащил ее на берег и передал медикам. В состоянии общего переохлаждения 24-летнюю потерпевшую, которая является жительницей Хотинщины, доставили в районную больницу для осмотра. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Фото: npu.gov.ua

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