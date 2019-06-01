Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украины обратилась к странам-партнерам с требованием давить на Российскую Федерацию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины анонсировали возврат Россией пленных украинских моряков.

Также Трамп и Путин на встрече в июне обсудят тему украинских моряков.

Напомним, что Киев направил в Кремль ноту с вопросом о времени и месте возвращения украинских моряков.