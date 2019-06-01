В субботу, 1 июня, во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов, который сейчас проходит в Мадриде, на футбольное поле выбежала обнаженная болельщица. В итоге главному арбитру пришлось остановить поединок между английскими Ливерпулем и Тоттенхэм Хотспур.

Стюарды и службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели ее с поля. После небольшой паузы матч снова продолжили.

В сети уже активно начали распространять фото отчаянной и довольно сексапильной блондинки.

Фото: twitter.com/Sport__WAGs

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов начался в 22:00. На данный момент впереди команда Ливерпуля. Мохаммед Салах на первых же минутах забил гол в ворота Тоттенхэма.

Ранее "Страна" сообщала, что финал Лиги чемпионов начался с минуты молчания в память о знаменитом футболисте погибшем в ДТП.

Также стало известно, когда Динамо, Заря и Мариуполь начнут борьбу в квалифае Лиги чемпионов и Лиги Европы.